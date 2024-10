En redes sociales se ha vuelto viral el video que muestra como un perrito se lanza al mar y persigue a un tiburón tintorera o tiburón azul (Prionace glauca). El inusual hecho, que ha sido catalogado por los usuarios en línea como “una escena de película”, ocurrió en la Playa de Les Deveses, la más extensa de Dénia, España.

Los bañistas quedaron sorprendidos al ver que el animal marino se acercaba a la orilla, razón por la cual se salieron del agua para esquivarlo. Sin embargo, un perrito que también se encontraba observando la escena desde las rocas, decidió hacer todo lo contrario y se lanzó al mar y fue detrás del tiburón, tal y como se observa en el video, que ya acumula más de 9 millones de reproducciones en TikTok.

“¡Perrito no!”, grita una de las personas al ver que el peludo se lanza al mar y comienza a perseguir al tiburón. Cuando lo alcanza, el canino intenta morderlo, pero el tiburón lo ignora y continúa su recorrido. Segundos después, se ve como el perrito regresa y, con ayuda de las personas, sale del mar, sano y salvo.

Si bien el hecho resultó sin heridos, las personas no demoraron en reaccionar y criticar el actuar del dueño del animal por dejarlo saltar. “Lo que todavía no entiendo es el nivel de mentalidad del dueño. ¿Se mete su perro en la playa habiendo un tiburón a metros y tan tranquilo? Si ese fuese mi perro me tiró a por él en un abrir y cerrar de ojos”, se lee en TikTok.

Cabe resaltar que los tiburones, a diferencia de lo que se cree, no suelen ser un peligro para los humanos y tampoco para los perros. Por eso, los socorristas de la playa hicieron un llamado a los turistas a la calma y precaución.