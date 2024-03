Un yacaré de gran porte sorprendió a un grupo de navegantes que viajaban a bordo de una lancha bajo el emblemático puente Colgante de la ciudad de Santa Fe, este viernes por la tarde, cerca de las 19 horas. “Mirá, mirá”, dijo uno de ellos al comprobar que el animal que asomaba su cabeza sobre la superficie de la desembocadura de la laguna Setúbal era un yacaré. De inmediato tomaron sus celulares para registrar el “asombroso y emocionante” momento, como lo calificaron, “porque si bien es posible, no es habitual que ocurra”.



“El yacacré estaba tranquilo, se ve que venía navegando aguas abajo (se presume que desde el delta del Leyes, a donde nace la laguna), pasó por debajo del puente Colgante, junto a la Costanera de la ciudad, que es a donde lo vimos, y más tarde continuó viaje hasta perderse por el río Santa Fe”, relató uno de los privilegiados testigos.

En el lugar se encontraba una lancha de los Guardavidas que custodian las playas de la ciudad. El animal, que no ataca a los humanos, navegó la zona hasta perderse nuevamente en la naturaleza.

Del lugar

La presencia de yacaré en la zona si bien no es algo habitual es normal que ocurra. La mayoría de estos animales habita el delta superior del arroyo Leyes y en las islas, a donde nace la laguna Setúbal, que más tarde atraviesa toda la costanera de la capital provincial hasta desembocar por debajo del puente Colgante en el río Santa Fe.



De esta forma, el yacaré pasó junto a la playa de la Costanera Este, a donde funciona el balneario público y desde donde parten a diario embarcaciones recreativas a remo, como kayaks y SUP. También es habitual que naveguen la zona los veleros monotipo y las lanchas y yates particulares.

No es la primera vez que aparece un yacaré en la costanera santafesina. Fueron varios los avistajes de estos animales durante los últimos años en la zona. Incluso en otras ocasiones se montó un operativo para retirarlos con la ayuda de guardafaunas, debido a que aquellos animales necesitaban asistencia. El de este viernes no dejó de ser asombroso. Sobre todo por las grandes dimensiones del animal, que alcanza a medir hasta 1,50 metros de longitud. Pero no requirió de ningún operativo especial.

Carnívoro

El yacaré es un animal carnívoro no agresivo hacia el humano. Es uno de los principales depredadores de las palometas. Su dieta habitual es principalmente caracoles y otros moluscos y crustáceos, además de peces, a los que acecha inmóvil con la boca abierta para tragarlos cuando se ponen a su alcance.



El yacaré ss capaz de cazar otros reptiles y aún mamíferos pequeños en caso de necesidad, como lobitos de río y carpinchos, pero evita hacerlo por el consumo energético que implica; salvo en caso de autodefensa o hambre extrema.

“El animal andaba medio perdido, no atacó y siguió su curso normal. Nosotros nos quedamos abajo del puente Colgante en nuestra guardia. Fue un momento raro, porque no estamos acostumbrados, y nos emocionó a todos”, contó un guardavidas.