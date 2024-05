El conductor de la motocam del canal de noticias TN fue asaltado esta mañana en el cruce de Autopista Teniente General Pablo Riccheri y la General Paz.

Los ladrones tiraron de la moto a José Luis Mozzon, que estaba a pocos minutos de salir al aire con información del tránsito, se la robaron y se dieron a la fuga.

Además, los delincuentes amenazaron con un cuchillo al motociclista que tras lo ocurrido hizo la denuncia en la Comisaría 6ta de La Matanza.

"Estoy bien pero es feo el momento que uno pasa, el susto", comentó Mozzón, y relató el hecho del que fue víctima: “Estaba sobre Riccheri esperando la salida cuando de repente siento que alguien me saca la aplicación del casco y en el momento en el que me voy a correr, alguien me golpea y me tira de la moto. Y a los grito y con un cuchillo me preguntan ¿arranca la moto? y le dije si arranca, llévatela”.

Así fue como los delincuentes se dieron la vuelta y en contramano se fueron para Villa Madero, ubicado a pocos metros de la autopista.

Según fuentes policiales, personal de la División Anillo Digital logró observar a los dos hombres que iban sin casco en la moto Honda XR250 de color rojo, que resultó ser la que le robaron a Mozzón.

Tras ello, los efectivos de la Policía de la ciudad detectaron a los delincuentes y al intentar ser identificados aceleraron, por lo que se inició una persecución que concluyó en Rivera al 1900, en la localidad bonaerense de Villa Madero.