El perro ya fue separado de su familia maltratadora‼️

No queda más que agradecer a todas aquellas personas que NO MIRARON PARA OTRO LADO y colaboraron para el rescate del perro.

No nos olvidemos que junto al violento queda una niña‼️

Que minoridad actúe de oficio y siga el caso pic.twitter.com/Ss44WUfKIb