Un grupo de motoqueros extranjeros que pertenecen a la organización denominada como “Hell Angels” protagonizó una batalla campal con “trapitos” durante la madrugada en la ciudad de La Plata.

Testigos contaron a la Agencia Noticias Argentinas que hubo una discusión con un grupo de cuidacoches, la situación escaló y derivó en golpes de puño, patadas y ataques en manada.

Los “trapitos” se llevaron la peor parte, todo se dio frente a la Gobernación bonaerense, a la salida del Mercado Baxar sobre calle 51 entre 5 y 6.

Testigos filmaron parte de los hechos y hasta ahora no se comunicó de forma oficial si hay heridos o detenidos.