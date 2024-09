El avance de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina estuvo marcado por una serie de controversias tanto durante el partido como después de él. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Andrés Fassi, presidente de Talleres, y el árbitro Andrés Merlos tuvieron un altercado significativo en la zona de vestuarios, que culminó en un enfrentamiento físico. Las declaraciones posteriores del árbitro provocaron una reacción enérgica por parte de Fassi, quien finalmente rompió el silencio en una extensa conferencia de prensa.

“Piña”



Porque así se dio el cruce entre el presidente de Talleres y el árbitro, el pasado sábado en Mendoza, en el pase por penales de Boca.



En el comienzo del mismo se observa el golpe de Merlos a Fassi. pic.twitter.com/KyB0H8WxWm — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) September 9, 2024

Fassi acusó a Merlos de falsificar una historia sobre la presencia de un arma en el vestuario, afirmando que no había ningún arma ni guardaespaldas involucrados en el incidente. "Merlos deberá asumir la responsabilidad por sus actos. Se constató que no había armas y su alegación fue completamente falsa. Jamás he tenido guardaespaldas ni vehículos de seguridad. Merlos se dio cuenta de su error y comenzó a difundir rumores sobre un arma que nunca existió. Había entre 10 y 12 policías presentes, ¿cómo no habrían visto un arma si hubiera existido?", manifestó Fassi.

En la conferencia, Fassi también criticó el hecho de que su club jugara en una fecha FIFA, lo que causó inconvenientes debido a la convocatoria de siete jugadores a selecciones nacionales. Además, cuestionó la integridad del arbitraje argentino, señalando que solo un pequeño grupo de árbitros "serviles" empañan la reputación de un sistema que, en su mayoría, es honesto y respetado internacionalmente.

Fassi describió el incidente con Merlos, explicando que normalmente no baja al vestuario tan pronto, pero esta vez lo hizo para hablar con Guido Herrera. Cuando se encontró con los árbitros en la zona mixta, intentó preguntar a Merlos sobre las decisiones que, según él, habían perjudicado a Talleres. La conversación se tornó hostil, y Merlos, en un estado de agitación, lo agredió físicamente. "Nunca había visto a un árbitro agredir a un presidente de club. Merlos me golpeó en el pómulo derecho, y luego, cuando Gustavo Gatti intervino, también recibió una patada del árbitro", relató Fassi.

El presidente de Talleres también explicó cómo se enteró de las acusaciones de Merlos sobre un arma, indicando que la policía llegó al vestuario después del incidente y requisó a todos los presentes sin encontrar ningún arma.

Sobre una posible sanción o su permanencia en la presidencia del club, Fassi expresó que no entendería una sanción por el incidente, ya que su intención era simplemente pedir explicaciones al árbitro. Además, aclaró que, aunque no desea perjudicar a Talleres, busca una respuesta clara de Chiqui Tapia sobre su futuro en la gestión del club.

El partido en cuestión también estuvo cargado de controversias, ya que el gol de Boca, anotado por Brian Aguirre, generó furia en la hinchada de Talleres debido a una jugada polémica donde la pelota parecía haber salido del campo antes de entrar al arco. Aunque el partido terminó empatado y se resolvió en penales, la disputa entre Fassi y Merlos se extendió hasta los vestuarios, donde la intervención policial fue necesaria para separarlos.