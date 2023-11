Una mujer de 20 años afirmó en las redes sociales que fue atacada por la esposa de un médico, mientras realizaba un examen ginecológico en una clínica en Recife. Según la víctima, los hechos de violencia se produjeron la mañana de este lunes. El caso está siendo investigado por la Policía Civil.

Amanda Oliveira grabó todo en video. Se disponía a realizar un examen en la clínica LP Saúde, cuando la mujer ingresa al consultorio médico y le pide a la víctima que se vista y se vaya. Los ataques comenzaron cuando el paciente se negó a salir de la habitación.

“Fui por primera vez y tendría que repetir este examen a los 15 días. La primera vez fue súper tranquila. Él [el médico] me hizo sentir cómoda y su asistente también estuvo en todo momento. La segunda vez, cuando Llegué ahí, estaban los tres. Él, la asistente y la señora que es su esposa, que se dice que es doctora también”, dijo Amanda.

La paciente dijo que se sentía avergonzada y le pidió a la mujer que saliera de la habitación, pero eso no fue lo que sucedió. "Cuando fue a meterme el transductor dentro, ella tiró con toda la fuerza del mundo, sin consentimiento. Fue entonces cuando comencé a filmar, porque ella me había tocado", reveló.

"Me sentí muy mal, muy avergonzada. Estaba muy nerviosa, porque llegué e hice lo que había que hacer. No me burlé de nadie, no me dirigí a él. Solo le dije buenas tardes, mostró el recibo. que yo pagaba y nada más que eso. Hasta entonces, para mí ella era una doctora cualquiera", explicó Amanda.

Según LP Saúde, la mujer no es empleada del lugar y estuvo allí por primera vez. El médico, identificado como Flávio Paes, fue retirado y se reforzó la seguridad de la clínica.

Amanda cuestiona la versión de la oficina. "La gente de la clínica dijo que ella ya había estado allí, y dijeron que ya sabían que se iba a meter en problemas, pero no sabían que sería conmigo. Se imaginaban que sería con su asistente, debido a que su otra asistente fue despedida precisamente por ella. Ya todos en la clínica sabían que ella era problemática”, dijo la víctima.