Un momento de máxima tensión se vivió en la transmisión en vivo de Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino. En medio de la emisión, Sergio Figliuolo, alias “Tronco”, se enojó y se levantó de su silla, dejando completamente sorprendido al conductor.

Todo comenzó con una acalorada discusión entre Fantino y Tronco, quienes tienen una gran relación de amistad, sobre el clima político tras las elecciones 2023.

El panelista, tras mostrarse muy crítico con la situación actual del país y la victoria de Sergio Massa en las elecciones, acusó a Fantino de "estar en Narnia", asegurando que el conductor no está al tanto de la difícil situación económica que vive parte de los argentinos.

"Me ponés en un lugar que sabes que no estoy ahí. ¡Pará! Yo te sigo, pero no me tires eso porque vos sabes que soy un tipo que vive conectado con la realidad", le dijo Fantino, algo molesto.

"No, no vivis conectado con la realidad, con mi realidad. Disculpame pero mi realidad no la vivís", retrucó Tronco.

Y, con tono elevado, se explayó: "De verdad no vivís lo que yo vivo. No vivís un choto. No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el o... con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día...".