Un automovilista rescató a un perro abandonado de una autopista, y la historia enternece en las redes sociales.

Según se pudo conocer, Emanuel Monzón circulaba con su auto por una autopista en Rosario cuando advirtió al animal y se detuvo para rescatarlo. En ese momento el can temblaba y no se animaba a cruzar la ruta.

La intervención de Monzón fue grabada y subida en redes sociales. Y en pocas horas la historia del perrito se hizo viral.

Puede interesarte

Además de cuidar al cachorro, ahora el joven planea buscar a sus dueños. El perro no tenía ninguna identificación, por lo que se presume estaba abandonado. “Tiene signos como que fue mordido por otros perros y no tiene ningún collar. Espero encontrar a sus dueños y si no tiene acá hay casa asegurada”, escribió.