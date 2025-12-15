Daniela Celis está dentro de las nominadas al Martín Fierro de Streaming por el programa Patria y Familia (Luzu), y en sus redes sociales mostró el mal momento que pasó camino a la ceremonia.

En su cuenta de Instagram, “Pestañela” compartió una historia desde el ascensor de su edificio, en el cual se quedó encerrada junto a un amigo.

“Encerradas en el ascensor porque mandaron estas mierdas y con la nueva tecnología ni siquiera abre la puerta”, comentó mostrando las tarjetas que se utilizan en el edificio para activar la apertura de las puertas.

Daniela Celis se quedó encerrada en un ascensor. (Foto: Instagram/danielacelis01)

“Tenemos una alfombra roja, chicos, ábrannos la puerta”, expresó su amigo tratando de ponerle humor a la situación.

De todas formas, dejó en claro que no la estaba pasando para nada bien y admitió: “¡Me da algo, me muero! Me puedo morir”.

Para su suerte, mientras intentaban contactar a alguien que los pueda ayudar, un vecino logró abrir las puertas y ella mostró cómo salieron del ascensor. “¡Ay, gracias!“, gritó Dani aliviada al final del video.

Daniela Celis se sinceró sobre cuáles son sus objetivos antes de fin de año y desconcertó a todos: “Nunca leí”

Daniela Celis está enfocada en el plano laboral después de estar al pie del cañón con Thiago Medina tras el accidente en moto que tuvo meses atrás.

Ya con la vista puesta en 2026, la ex Gran Hermano se animó a contar sus propósitos para antes de que termine el año y dejó boquiabiertos a sus compañeros por una insólita revelación.

Con el celular en la mano, comenzó a leer al aire de Patria y Familia (Luzu) los objetivos para el 2026.

“Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro. No pude leer en todo el año, no tuve tiempo", dijo.

Daniela Celis contó que nunca leyó un libro en su vida (Foto: Instagram@danielacelis01).

Uno de sus compañeros quiso saber sobre sus gustos literarios y le preguntó: “¿Pero qué tipo de libro te gusta?“. ”¡No lo sé todavía ¡Nunca en mi vida leí un libro!“, contestó ella.

Fefe Bongiorno, uno de los productores del programa, le consultó si conocía los libros de Martín Dardik (un comediante argentino que no tiene libros publicados). “Me suena”, sostuvo Celis. “¿El Eternauta lo conoces? El libro lo escribió Martín Dardik”, disparó Fede Popgold, conductor del ciclo, haciéndole una broma.

Incrédula, tras creer el chiste de su compañero, analizó: “¡Qué bocho! ¿No? Hay que escribir un libro".

Por último, enumeró sus últimos objetivos: hacer un deporte, devolverle la cuenta de películas a su hermana y crear su propio perfil en la plataforma de entretenimiento. “Para no empezar el 2026 con deudas, pagar todas mis cuentas”, concluyó.