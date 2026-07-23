Una pareja fue víctima de un violento robo en una cafetería de Wilde, partido de Avellaneda, cuando cuatro delincuentes ingresaron al local, les arrebataron un maletín y escaparon sin llevarse ninguna otra pertenencia. Por las características del hecho, la Justicia investiga si se trató de una salidera bancaria.

El asalto ocurrió este miércoles, alrededor de las 16.15, en un comercio ubicado en la esquina de las avenidas Mitre y Las Flores, una zona con intensa actividad comercial y bancaria.

📍 Avellaneda | Wilde 🛑



Un hombre y su esposa fueron asaltados por dos delincuentes mientras tomaban un café en Wilde.

Según las primeras informaciones, los ladrones habrían seguido a la víctima luego de que retirara dinero de una entidad bancaria y la sorprendieron para… pic.twitter.com/2CKLny5C7D — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 23, 2026

Dos de los delincuentes ingresaron al local con los cascos puestos y caminaron directamente hasta la mesa donde se encontraba la pareja. Sin detenerse a amenazar al resto de los clientes ni a tomar otros objetos de valor, arrebataron un maletín negro y salieron rápidamente del comercio.

Afuera los esperaban otros dos cómplices en motocicletas, con quienes escaparon en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

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Toda la maniobra se desarrolló en aproximadamente 20 segundos.

A pocas cuadras del lugar funcionan varias entidades bancarias y financieras, por lo que una de las principales hipótesis es que las víctimas hayan sido seguidas luego de realizar una extracción de dinero.

Hasta el momento, esa línea de investigación no fue confirmada oficialmente y los investigadores intentan establecer qué contenía el maletín y si los delincuentes actuaron con información previa sobre los movimientos de la pareja.