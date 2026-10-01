Video: dos delincuentes entraron a los tiros a una carnicería y escaparon con efectivo y cortes de carne
Dos delincuentes encapuchados asaltaron un comercio, efectuaron disparos intimidatorios y escaparon con dinero en efectivo y mercadería en un vehículo sin patente delantera.
Un violento asalto tuvo lugar en una carnicería ubicada en la zona de calles 16 y 80, en el barrio de Altos de San Lorenzo, La Plata. Dos hombres encapuchados ingresaron al local cerca de las 11.40 y, mediante el uso de armas de fuego, amenazaron a los trabajadores y clientes presentes para concretar el robo.
Según la información difundida el primer sospechoso, vestido con prendas deportivas oscuras, irrumpió en el establecimiento y comenzó a intimidar a las víctimas mientras se posicionaba cerca de la puerta. Poco después, ingresó su cómplice, quien lucía ropa deportiva azul con detalles celestes y se encargó de retirar mercadería del sector de exhibición.
Durante el hecho, el delincuente que custodiaba el acceso efectuó un disparo contra el piso para exigir la apertura de la caja registradora. Tras obtener cerca de 200.000 pesos en efectivo, los asaltantes realizaron una segunda detonación antes de darse a la fuga. Los sujetos escaparon a bordo de un Toyota Etios blanco, el cual presentaba la particularidad de no tener patente en su parte delantera.
Tras el episodio, personal policial preservó la escena para permitir el trabajo de la Policía Científica. Los especialistas realizaron pericias en el lugar y secuestraron dos vainas servidas y un proyectil encamisado de plomo deformado. Estos elementos fueron incorporados al expediente para avanzar con la investigación.
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Actualmente, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables, reconstruir su recorrido y determinar si el vehículo utilizado cuenta con antecedentes en otros delitos denunciados en el área.