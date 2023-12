En un nuevo incidente que tuvo lugar en la vía pública, el cantante de Ke Personajes, Emmanuel Noir, fue detenido luego de protagonizar una pelea callejera. El hecho ocurrió minutos después de las 20 en la Av. Paysandú, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.



La discusión comenzó cuando el artista se bajó de su auto, con una manopla en la mano, y empezó a pelear con otro hombre. Pronto, el conflicto pasó a la agresión física y ambos empezaron a lanzarse golpes. Minutos después, tal como puede verse en las imágenes que se hicieron virales, Noir aparece en el piso, luego de ser noqueado. Si bien intenta levantarse, y continuar con la discusión, su cuerpo no responde. En ese momento, su agresor lo abofetea, mientras él permanece en el piso, y muestra a cámara el elemento con el que supuestamente intentó pegarle.

Segundos después, en un intento por frenar la pelea, el otro hombre lo obligó a sentarse y le expresó que no estaba en igualdad de condiciones para discutir. Las imágenes muestran al líder de la banda de cumbia visiblemente lastimado y con parte de su cabeza ensangrentada. Razón por la cual, el sujeto le sugiere que alguien lo pase a buscar.

La policía detuvo al cantante de Ke Personajes

Según el medio local La Pírámide, la policía llegó en cuestión de minutos para evitar que el incidente pasara a mayores. Como consecuencia del conflicto, un grupo de efectivos se llevó detenido al cantante. En el video puede verse cómo los agentes trasladan al músico esposado hasta el móvil policial. En ese entonces, Noir estaba acompañado por su novia, Sophia Ramos, y, antes de ingresar al vehículo le grita a la persona que lo filma: “Tomatela, muerto de hambre”.

Este no es el primer conflicto que protagoniza el líder de Ke Personajes, hace cuestión de días el artista tuvo otra discusión en la que debió intervenir la policía. Todo comenzó en las primeras horas de la mañana, específicamente a las 7:50, cuando un equipo del personal de la Comisaría Vecinal 2A se movilizó de manera urgente hacia la dirección Junín al 1700, en el barrio porteño de Recoleta. Este desplazamiento se debió a un conflicto que se había generado en la vía pública, involucrando a varios individuos en una disputa. Entre los participantes de este altercado se encontraba justamente Noir.

La pelea empezó cuando dos hombres que se encontraban en el lugar reconocieron al músico, quien fue al establecimiento acompañado por un amigo. Estos individuos empezaron a tomar fotografías y a grabar videos del artista, lo que provocó el enojo por parte de Noir y su acompañante. Al continuar con su accionar, la situación escaló rápidamente, desencadenando una acalorada discusión que finalmente culminó en un enfrentamiento físico entre las partes.



Con la discusión ya en curso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29. Esta instancia, bajo la dirección del doctor Herrera y con la colaboración de la Secretaria Única, la doctora Donatto, tomó cartas en el asunto. Se dispuso la realización de diversas actuaciones legales centradas en las lesiones recíprocas que se habían producido durante el conflicto. Este procedimiento legal busca esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes de los involucrados en la riña.

Después del conflicto, Emmanuel subió un descargo en su cuenta verificada de Instagram @emanuelnoir dónde explicó su postura frente a los hechos. “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mi ni a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me impronta poco, mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”, escribió el artista justificando su respuesta.