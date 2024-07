El reconocido cantante de música urbana, Andrés Felipe Robledo Londoño, conocido artísticamente como Reykon El Líder, sufrió un incidente durante su presentación en las festividades de San Pedro y San Juan en Neiva, Colombia.

Durante su actuación el pasado 30 de junio, Reykon estaba interpretando uno de sus éxitos cuando fue sorprendido por el fuego de las máquinas lanzallamas instaladas en el escenario. Imágenes captadas por asistentes muestran el momento exacto en que el cabello del artista de 37 años se prendió en llamas, provocándole quemaduras leves en la piel, especialmente en uno de sus brazos.

Según informes de medios locales, el incidente ocurrió debido a que el cantante se encontraba en una posición desfavorable en la tarima, demasiado cerca de uno de los lanzallamas que se activaron en el espectáculo. A pesar del susto inicial, Reykon logró controlar rápidamente la situación y continuó con su presentación.

Una vez finalizado el concierto, el equipo médico presente en el evento atendió al artista, aplicándole paños mojados en las zonas afectadas, como los hombros y la espalda, que mostraban signos de enrojecimiento por las quemaduras superficiales. Afortunadamente, las heridas no fueron de consideración y Reykon no requirió atención hospitalaria adicional.

¿Qué le pasó a Reykon?

Tras lo sucedido, el cantante, cuyo nombre real es Andrés Felipe Robledo Londoño, reapareció en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. Por lo que se ve en su rostro, tiene algunas quemaduras, pero por fortuna no fueron tan graves.

"¿Increíble, no? Esa llamarada me pasó por la cara. Mi Diosito fue muy grande y me protegió enormemente", empezó diciendo Reykon y agregó que "tengo unas quemaduras de segundo grado en el brazo, en la oreja y una partecita de la cara".

Reykon agradeció a Dios porque asegura que la situación pudo haber sido mucho más grave y dolorosa de lo que fue, por lo que pidió a sus seguidores que ya no estuvieran preocupados por su salud. Mostró que recibió la atención adecuada de inmediato y que está tratando las quemaduras.

"Para todos los que se preocuparon, relajados, no pasó nada, o bueno, sí pasó pero suave. La rebuena para todos, cuidar que esto no vuelva a pasar y a seguir gozando con esos meses que ustedes están subiendo de Furia", concluyó el artista.