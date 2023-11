La actriz fue la cara visible de la carroza del colectivo “EnRedadas”, que convoca a más de seis mil mujeres lesbianas desde hace varios años.

Nazarena Vélez compartió un contundente y furioso descargo en sus redes sociales tras ser criticada en un posteo acerca de su participación en la 32° Marcha del Orgullo LGTBIQ+ de Buenos Aires, que tuvo lugar el sábado último en el centro porteño.

En detalle, la reconocida actriz, panelista y una de las tantas figuras del medio fue parte de la colorida fiesta, le dedicó un posteo especial en sus redes a quienes cuestionaron dicho evento y la criticaron por haber participado.

Es que Naza subió a su cuenta de Instagram una foto de ella alzando una bandera con los colores LGBT, junto a un corto mensaje, y se llevó una desagradable sorpresa al leer muchos comentarios mala onda y discriminatorios que la llevaron a realizar un fuerte descargo.

"Más amor, libertad e igualdad", escribió la mamá de Barbie Vélez en dicha publicación. Y si bien muchos de sus seguidores reaccionaron con comentarios de amor y buena onda, otros tanto no lo hicieron de ese modo.

Por esa razón, la panelista de LAM (América, a las 20) expresó indignadísima en un video que publicó en su cuenta de TikTok: "Subí esta foto a mi feed y no puedo creer. Gracias a Dios no son la mayoría, pero sí muchos comentarios imbéciles: 'Día de ¿qué orgullo?', 'Yo soy hétero y no estoy orgullosa ni tengo mi día'".

La foto de Nazarena Vélez en la Marcha del Orgullo que despertó críticas.

"Cómo se nota que hablamos desde uno, desde nosotros mismos. Cómo se nota que estas personas que ponen estos comentarios claramente son heteros y nunca los mataron por su elección sexual", continuó diciendo, visiblemente enojada.

"Nunca los discriminaron entonces desde esa comodidad dicen '¿qué festejan?'. ¡Dios! Esa falta de empatía, de solo mirarnos el ombligo y no pensar desde otro lado. Y ponele que no logres encontrar esa empatía, ¿a vos qué te importa si mañana se festeja el día del carpincho y sale la gente y lo festeja?", agregó en otro tramo de esa grabación casera que hizo con su teléfono celular.

Y añadió: "¿Qué te preocupa la vida del otro si no podés tener la empatía y esa cosa de sororidad o simplemente no meterte? Esa maldita costumbre de meterse en las elecciones y la vida de los demás".

Nazarena Vélez se mostró furiosa en un video que subió a TikTok.

Por último, la angelita recordó el mensaje de una hater y explotó. "A mí una me puso: 'Andá a cuidar a tu hija y a tu nieto'. 'Y vos andá a lavarte el tuje'", expresó Nazarena.

Y cerró: "Igual, quiero que sepan que todo el que bardea fuerte y feo, que a mí no me gusta, yo lo bloqueo... me chupa un huevo tener seguidores mala onda".

La 32° Marcha del Orgullo LGTBIQ+ de Buenos Aires

Este sábado se realizó desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, la 32° Marcha del Orgullo LGTBIQ+ de Buenos Aires que, como es habitual, incluyó movilizaciones, actividades, música en vivo y la presencia de muchos famosos.

Moria Casán, Florencia de la Ve, Natalia Oreiro, Stefy Xipolitakis, Flor Jazmín Peña, Evelyn Botto y Lizardo Ponce, entre tantos otros artistas, acompañaron a Nazarena entre los 15 mil presentes en el multitudinario desfile.

La conductora de Intrusos (América, a las 12.30), por ejemplo, y Moria acompañada de Stefy Xipolitakis recorrieron la Avenida de Mayo en el micro de la marca del reconocido diseñador de moda francés Jean Paul Gaultier.

“Estoy feliz yendo a la marcha del orgullo. Para seguir afirmando y pavimentando nuestros derechos, porque me parece que hay un poco de involución en algunas mononeuronas, pero nadie podrá con nosotros”, dijo La One en sus redes.