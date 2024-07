El músico canario, que alcanzó la fama internacional gracias a la colaboración con el productor argentino Bizarrap en la conocida "Quédate", regresó a los escenarios en el festival Big Sound celebrado en Valencia el último fin de semana.

Vestido con cadenas que simbolizaban el peso de la fama lograda a sus 22 años, su regreso no se hizo viral por la escenografía, el cuerpo de baile o las canciones, sino por su notable cambio físico. Después de interpretar "La última", Quevedo apareció en escena con una camiseta que dejaba ver una considerable pérdida de peso y un aumento de masa muscular.

Hace seis meses, el ganador del Grammy Latino anunció que se tomaría un descanso para alejarse de los reflectores. En una historia de Instagram, que actualmente está vacía de contenido, escribió: "Paso a agradecerles por todo lo que pasó este año. Sé que en TikTok dicen que sale un nuevo disco, pero no es así, no soy una máquina. Para hacer un nuevo álbum, primero tengo que hacerlo y los artistas necesitan tiempo. Desde que salió 'Cayó la noche' no he parado y necesito vacaciones. Gracias a todos, pero no esperen verme en las redes sociales. Intentaré cerrar sesión".

Aunque Quevedo no se caracterizaba por prestar atención a las críticas, la fama y el éxito lo sorprendieron. Con el sencillo "Cayó la noche", su voz resonó en parlantes de todo el mundo, y con la "Bzrp Music Sessions, Vol. 52", consolidó su camino como artista. Meses atrás, decidió tomar una pausa laboral para descansar.

Su regreso a los escenarios y su nuevo aspecto físico llamaron la atención en redes sociales. Quevedo se mostró con un look renovado: el pelo un poco más largo y rizado en la frente, un abdomen marcado y brazos más voluminosos, destacando por el uso de una camiseta sin mangas.

La viralización de las imágenes generó diversas opiniones. Algunos consideraron que no necesitaba un cambio físico, mientras que otros se preocuparon por su salud mental, dado que artistas de su calibre suelen enfrentar estrés y ansiedad que pueden afectar su bienestar. No obstante, en las fotografías y videos de su presentación, se lo ve de buen humor y contento de volver a su público.

"El gran cambio físico de Quevedo es hoy noticia. Ojalá nadie le haya hecho creer que su talento se incrementaría por ir al gimnasio y lucir un cuerpo normativo; ojalá no interiorizara el ‘nada es suficiente’ tan común en el sector. Ojalá su mente esté bien”, comentó una fanática en redes sociales.

"Lo de Quevedo muestra, una vez más, lo muy superficial que es todo el mundo. Y lo peor de todo es que Quevedo no estaba ni gordo, simplemente no estaba fibrado", fue otro comentario que se popularizó en la red social X.

La presión que enfrentan los artistas para mantener una imagen perfecta es un problema constante en la industria del entretenimiento, donde la fama trae consigo una crítica incesante que puede llevar a tomar medidas drásticas para cumplir con los estándares de belleza promovidos.