La cantante relató el mal momento que vivió en Los Ángeles: "¿Cómo salgo sin que me piquen y sin terminar en el hospital?".

María Becerra compartió con sus seguidores de Instagram el mal momento que vivió durante su estadía en Los Ángeles cuando una cantidad considerable de abejas se metió en su habitación, durante la madrugada.

Puede interesarte

"Ay dios, ¿cómo voy a salir de acá?, no lo puedo creer", fue lo primero que dijo la cantante, para después dar inicio a un relato con lujo de detalles. "Eran las 5 de la mañana de una noche nublada y de repente escuchó un fffzzz... resultaron ser abejas zumbando. Abro los ojitos y veo como 20, miro la otra lámpara y hay como 50. Cuando las grabé me di cuenta que eran un montón", comenzó a contar Becerra.

"Salgo de mi trance, porque estaba dormida, reacciono y digo '¿cómo salgo de acá sin que me piquen?, ¿sin terminar en el hospital?' Yo me tenía que levantar a las 7, no a las 5, para irme a otro aeropuerto, pero me tuve que ir dos horas antes. No sé como entraron yo cerré todas las ventanas porque soy una psico de los bichos, me dan miedo, agarro todas mis cosas, me acerco a la valija y tuve un momento de reflexión interna, dije 'María, el mundo es para los valientes'. Me puse de todo para que haya menos lugares a la vista para picar. Estaba por cruzar el pasillo de la muerte, tomé valor, respiré profundo, no quise salir con la valija porque iba a ser más lenta. Y ninguna me atacó, me sorprendió", siguió relatando.

"Dije 'tal vez son abejas pacíficas', no me hicieron nada", afirmó la cantante, entonces optó por volver a ingresar para retirar su equipaje y poder abandonar el hotel para ir al aeropuerto: "Volví a entrar y saqué la valija como si nada, resulta que no hacen nada, si vos no las molestás...".