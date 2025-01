El 1 de enero, la actriz y empresaria gastronómica Patricia Scheuer perdió el control de su camioneta y embistió a una pareja de turistas brasileños que se encontraban en la intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida Alvear. El hombre murió en el acto, mientras que la mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital Fernández.

Ahora, se conoció el video del momento.

Las imágenes comprueban que Scheuer va directo hacia la plazoleta, embistió un semáforo peatonal y atropelló al hombre y a la mujer que estaban esperando para cruzar.

El accidente fatal ocurrió en el barrio porteño de Recoleta. La mujer a bordo del vehículo impactó contra el poste de un semáforo, chocó contra el cordón de la vereda y atropelló a un peatón.

Desde el lugar se confirmó que Fernando Pereira de Amorin Junior falleció en el acto al quedar debajo del Nissan Kicks de la empresaria gastronómica, dueña de restaurantes como BASA y Gran Bar Danzón.

Cuando llegó el SAME ya no había nada que hacer: el hombre no tenía signos vitales. Junto a él estaba su pareja, también brasileña, quien fue atendida por el personal médico y luego trasladada al Hospital Fernández con politraumatismos.

Tras el episodio, Scheuer quedó detenida y horas después fue liberada luego de que la fiscal Paula Asaro convalidara la excarcelación. La empresaria gastronómica se reunió con su abogado defensor, Alfredo Huber, quien la acompañó para que diera su versión de los hechos vía Zoom ante el juez Martín Peluso del Juzgado n°9.

Durante su testimonio, la actriz que estaba alojada en la alcaidía número 15 de la policía de la Ciudad y es investigada por homicidio y lesiones, afirmó que está medicada de manera obligatoria por un problema de salud.