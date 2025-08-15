Un video publicado en TikTok ha conmovido a miles de personas en las redes sociales, especialmente a aquellas que adoran a los animales. Esto debido a que muestra el momento exacto en que un veterinario le explica a un perrito, como si fuera un ser humano, en qué consistirá la operación que le realizará, con el objetivo de tranquilizarlo con sus palabras.

A pesar de haberse publicado recientemente, el video ya tiene más de 676.500 reproducciones en la plataforma. De igual manera, cuenta con más de 49.600 "me gusta", 4000 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría felicitando al veterinario.

Como podrás apreciar en el video, dos veterinarios están a punto de operar a un perrito con problemas de salud. Antes de comenzar, uno de los doctores se acerca al perrito y comienza a explicarle tranquilamente en qué consistirá el procedimiento quirúrgico, incluso usa un muñeco para mostrarle los puntos exactos en los que intervendrá.

"Lo que haremos es retirar el aire que está dentro de la cavidad torácica. Vamos a insertar una aguja para sacar ese aire y que pueda respirar mejor", señaló el veterinario al perrito, afirmándole que no le dolería. Asimismo, le pidió que se mantuviera tranquilo en todo momento, pues la operación es necesaria para mejorar su salud.

Un detalle curioso es que, durante toda la explicación, el perrito se mantuvo completamente tranquilo, sin intentar escapar, ladrar o morder a los veterinarios. Aunque muchos piensan que el can entendía las palabras de los doctores, lo más probable es que le hayan administrado una anestesia que dejó al animalito en ese estado tan relajado.