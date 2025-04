Emilia Mernes vuelve a dar que hablar en redes tras anunciar su participación en el remix de “Motinha 2.0”, el hit viral de la brasileña Luísa Sonza que arrasa en TikTok y Spotify. La colaboración entre ambas estrellas del pop latino se estrenará este jueves 24 de abril a las 21:00 (hora argentina) y promete convertirse en un nuevo éxito regional.

La propia Emilia, apodada “Ojitos Verdes”, compartió en TikTok un adelanto de su verso en el remix y el video se viralizó en minutos, generando una ola de entusiasmo entre sus fans.

“Soy tu ninja Kawasaki, nos escapamos y no nos ven. Si me subo vos colgala y ponela a lo que dé. Esta noche a casa no vuelvo sozinha, sueno como la Sapucai cuando é você que me vira eu de lado”, canta Emilia en su potente intervención.