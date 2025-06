Flor Vigna fue parte del reality "Mundos Opuestos", producido en Perú pero emitido por la televisión chilena. Aunque su presencia generó expectativas, su paso por el programa se vio abruptamente interrumpido. Según trascendió, la bailarina vivió un momento de tensión que la llevó a renunciar, pese a que recibía un pago de 5 mil dólares semanales.

La escena del conflicto se emitió este lunes, mostrando una dinámica grupal en la que los participantes debían elegir quién aparentaba simpatía pero, en realidad, no toleraba a los demás. Flor fue la señalada y rociada con un producto simbólico. Uno de sus compañeros lanzó una frase que encendió la polémica: “Porque las argentinas cruzan la frontera buscando acá fama”.

La respuesta de Vigna no se hizo esperar: “Voy a aprovechar para decir algo. Justamente no me interesa la fama a cualquier precio, ni la plata a cualquier precio. Obviamente me interesa el reconocimiento, me interesa el poder… pero no así”.

Tras este episodio, la artista decidió abandonar la competencia. Actualmente se encuentra en Argentina, aunque no puede hacer apariciones públicas debido a un contrato de exclusividad que le impide mostrarse hasta que se emita por completo su participación en el programa.