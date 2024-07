Después de una gran final que declaró ganador de "Gran Hermano 2024" a Bautista, el programa de Telefe que conduce Santiago del Moro celebró su edición más larga con una gala del día después, donde se entregaron diferentes premios a los jugadores. Casi todos fueron recibidos con risas y aprecio, pero Juliana "Furia" Scaglione volvió a resaltar por su picante actitud.

MEJOR PELEA 👊 Uno de los premios más esperados se lo quedan Furia y Manzana 🏆



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y https://t.co/bXqT2zRI9Z ⬅ pic.twitter.com/gmrzNAM1rz — Gran Hermano (@GranHermanoAr) July 9, 2024

La quinta finalista del programa ya había demostrado su malestar con los premios, que votaron los mismos participantes, cuando sus compañeros le dieron a ella y Manzana el galardón a "Mejor pelea": "Bueno, yo no creo que me tenga que ganar este premio, sino el premio por los 17,2 de rating", sostuvo en referencia al promedio oficial de rating que consiguió el programa.

"Gracias a todos los streamers por hacerme la campaña en mi contra, y a todos mis compañeros por hacerme la campaña en mi contra. Ya me tienen afuera, saben como me pongo", agregó, antes de agradecer honestamente a los trabajadores de Telefe que "se rompieron el lomo durante siete meses".

Juliana no quiso recibir el premio de "Jugador preferido" el cual votaron sus compañeros😳



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y https://t.co/bXqT2zRI9Z ⬅ pic.twitter.com/vZvLwTa2XD — Gran Hermano (@GranHermanoAr) July 9, 2024

Pero el momento de máxima tensión llegó al final del programa, cuando tocó entregar el premio de "Jugador preferido". Cuando Santiago del Moro anunció que Juliana ganó la votación que realizaron los participantes de la temporada, la entrenadora reaccionó con escepticismo. Tras recibir el premio de Laura Ufbal, decidió ponerlo sobre el escritorio del conductor y volver a sentarse.

Puede interesarte

Furia procedió a explicar su enojo y dedicarle el premio al presentador del programa: "Cuando uno tiene una actitud positiva, depende del modo lo toman como negativa. Esto pasó durante todo el juego. Por qué se lo doy al conductor el premio: porque él se bancó todo esto".

"Yo soy una mujer, en la sociedad a muchos no le gustan que las mujeres digamos cosas. Pero no solo soy mujer, soy pelada, y soy tatuada. Él me defendió en todas, hasta cuando no tendría que haberme defendido. No soy su prima, no soy su familia", cerró.