Graciela Alfano volvió a encender las redes con uno de sus característicos posteos cargados de humor, actitud y sensualidad. Esta vez, la actriz compartió un video en Instagram donde se la ve bailando y girando con un vestido de tajo profundo.

En medio de la coreografía, un movimiento hizo que la falda se levantara más de la cuenta y dejara a la vista su bombacha. Lejos de incomodarse por el percance, Alfano tomó la situación con total naturalidad y se rió de sí misma.

En la descripción del reel escribió un mensaje que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores: “¡Ooops ¿Se subió la falda? ¿Y qué? Cuando la opinión ajena es solo un ruido sin sentido, aparece el amor y la pasión por la vida ¡A celebrar y brillar! El sol no pide permiso para brillar. Los amo y bendigo”.



El clip superó en minutos las miles de reproducciones y los comentarios destacaron la energía positiva con la que afrontó el momento. Fiel a su estilo, Graciela volvió a demostrar que no solo se mantiene activa en redes, sino que también apuesta por mensajes de libertad, autenticidad y alegría.

A sus 72 años, la exvedette continúa generando impacto cada vez que aparece ante la cámara, ya sea por sus reflexiones, sus bailes o su carisma inagotable. Y esta vez no fue la excepción.