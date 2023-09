Además de robarles las mochilas, celulares y hasta las zapatillas, uno de los delincuentes los amenazó de muerte con un"te vas a comer un tiro por cheto".

El plan de Luciano y Tiago, de 16 y 15 años respectivamente, era tomar "unos mates" en la casa de uno de ellos después del colegio.

Pero cuando estaban "a segundos de entrar" fueron interceptados por dos jóvenes que les sacaron desde las mochilas con los útiles escolares hasta la ropa y los celulares.

"A mí me robaron el celular nuevo, la gorrita que tenía puesta mi amigo y la campera. Veníamos del colegio y esto pasó enfrente de mi casa. Nosotros íbamos a la casa de enfrente que era la de mi amigo", relató Luciano.

Eran poco después de las 18.40 del viernes, y para este lunes Luciano y Tiago ya habían radicado la denuncia en la comisaría de La Tablada.

Todavía no tienen novedades de sus cosas aún teniendo un video del episodio y sabiendo hasta la identidad de los delincuentes.

"En el video se ve cómo me agarro la cara diciéndole que por favor no se las lleve porque eran nuevas, hace una semana las tenía. Me dijo que se las dé igual, me levantó una pierna y me sacó una zapatilla. La otra llegué a sacármela yo", contó Tiago.

"Cuando me robaron la campera les pregunté si podía sacar la SUBE. Y ahí fue cuando me dijeron '¿Ah sí? Te vas a comer un tiro por cheto' y ahí soltó el seguro del arma. Fue impactante", recordó Luciano.

"Sabemos dónde paran y dónde viven. Nos enteramos después del robo sobre quiénes eran", convinieron los adolescentes, uno de los cuales sentenció: "espero que les sirva para comprar remedios o para ayudar a su familia. No creo que les sirva de mucho un celular bloqueado".