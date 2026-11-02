Una recreación histórica en la localidad bonaerense de Marcos Paz terminó en un accidente cuando un cañón de fogueo se disparó de manera inesperada frente a los participantes y al público. La explosión provocó una fuerte nube de humo, le hizo volar la gorra a uno de los recreadores y dejó a un hombre herido.

El episodio ocurrió el sábado 31 de octubre en el Paseo del Bicentenario, durante una actividad organizada para conmemorar los 170 años de la Batalla de Villamayor, un enfrentamiento ocurrido en 1856.

La escena quedó registrada por uno de los espectadores y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales, donde las imágenes generaron sorpresa por la cercanía de la detonación con los participantes.

¡SUSTO EN PLENA RECREACIÓN HISTÓRICA! SE DISPARÓ UN CAÑÓN POR ACCIDENTE Y TODO QUEDÓ GRABADO. Un momento inesperado sacudió la conmemoración por los 170 años de la batalla de Villamayor, en Marcos Paz, Buenos Aires. Durante una recreación histórica, un cañón operativo se disparó repentinamente frente al público. — JDU News (@JDU_News) November 1, 2026

El momento en que el cañón se disparó inesperadamente

Todo sucedió mientras un grupo de recreadores, vestidos con uniformes militares del siglo XIX, realizaba una demostración sobre el armamento utilizado en aquella época.

Uno de los participantes explicaba cómo se cargaban los cañones, mientras otro manipulaba el arma frente al público.

“Nuestro teniente de artillería introduce el saquete de pólvora. Se usaba pólvora negra...”, relataba el expositor cuando el cañón se disparó repentinamente.

La detonación produjo un fuerte estruendo y una densa nube de humo que cubrió el sector.

En el video se observa cómo la fuerza del disparo le hace volar la gorra al recreador que estaba manipulando el cañón, quien gira sobre sí mismo tras el impacto.

Los espectadores reaccionaron sorprendidos ante una situación que no estaba prevista en la representación histórica.

El recreador sufrió fracturas y quemaduras

Aunque las primeras informaciones señalaron que el incidente no había dejado personas heridas, posteriormente se conoció que uno de los participantes había sufrido lesiones.

Según informó el municipio de Marcos Paz a LA NACION, el recreador presentó una fractura en una muñeca, otra en un dedo y quemaduras leves en el abdomen.

El hombre fue asistido por personal municipal y trasladado al Hospital Cuenca Néstor Kirchner, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades indicaron que permanecía consciente, estable y bajo observación médica, acompañado por su familia.

También trascendió que el participante tenía experiencia en el manejo de este tipo de armamento histórico.

La información municipal permitió aclarar la gravedad del episodio, inicialmente presentado por algunos medios como un accidente sin lesionados.

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Qué pudo haber provocado el disparo accidental

Uno de los integrantes de la recreación explicó que los cañones utilizados durante el siglo XIX se cargaban por la boca mediante una bolsa de pólvora.

Según su relato, el disparo inesperado podría haberse producido porque quedaron restos de material combustible de una detonación anterior.

“Por alguna razón, había restos de esa bolsa del disparo anterior”, explicó el recreador a LA NACION.

La hipótesis es que algunas brasas permanecieron encendidas dentro del cañón y provocaron la ignición anticipada de la nueva carga de pólvora.

De todos modos, esa explicación corresponde a una reconstrucción preliminar de los participantes y no a una conclusión técnica definitiva.

El armamento utilizado en estas representaciones es real y puede funcionar con pólvora, aunque las demostraciones se realizan sin proyectiles.

La batalla histórica que estaban recreando

La actividad recordaba la Batalla de Villamayor, librada el 31 de enero de 1856 en el territorio que actualmente pertenece al partido de Marcos Paz.

El enfrentamiento tuvo como protagonistas a antiguos soldados vinculados al rosismo y a las fuerzas del Estado de Buenos Aires, comandadas por Bartolomé Mitre.

La conmemoración reunió a diferentes agrupaciones dedicadas a la recreación histórica, cuyos integrantes utilizaron vestimenta, equipamiento y armamento representativo del siglo XIX.

Según habían informado los organizadores, estaba prevista la participación de aproximadamente 50 recreadores pertenecientes a seis agrupaciones.

Sin embargo, la celebración quedó marcada por el disparo accidental del cañón, cuyo registro se viralizó y puso el foco en las medidas de seguridad utilizadas durante este tipo de representaciones.