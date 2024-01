Después de que José Mourinho dejara sorpresivamente la Roma, los aficionados se dirigieron al lugar de entrenamiento del equipo, que ahora cuenta con un nuevo entrenador. En ese lugar, emitieron una seria advertencia a los argentinos campeones del mundo, Paulo Dybala y Leandro Paredes.



El mediocampista y el jugador ofensivo llegaron en un coche amarillo conducido por el exjugador de Boca Juniors. Un reducido grupo de seguidores de La Loba los encontró, les pidieron que bajaran la ventanilla y les transmitieron un mensaje contundente.



“Mourinho ya no está, no tienen excusa”, expresaron los seguidores del equipo que está ubicado en el noveno puesto de la Serie A, gracias a los 29 puntos cosechados en 20 encuentros. Con estos números, no ingresan a competencias internacionales para la próxima temporada.

Poco después de que el portugués dejara el equipo donde logró una Conference League, Dybala expresó su agradecimiento en un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram.

“¡Gracias señor! Gracias por todo.. Trabajar contigo ha sido un gran placer. Gracias por tus consejos y cada palabra que me diste. Deseando a ti y a tu personal todo lo mejor. ¡Espero verte pronto de nuevo!”, redactó el cordobés que ya saludó a Danielle De Rossi como nuevo DT.