La llegada de Coty Romero a la casa de Gran Hermano ha revolucionado por completo el ambiente. Los participantes que antes pasaban desapercibidos están cobrando más protagonismo, y los Gritos de Furia parecen estar disminuyendo. Sin embargo, Juliana Sclagione, la diva de la temporada, no se queda atrás y enfrenta a la concursante correntina.

CHICOOOOSSS SE AGARRARON FURIA Y COTI AAAAHHHHHHH pic.twitter.com/LvJLJGDHif — feli (@nom0leste) April 16, 2024

A pesar de que Furia no teme a la presencia de Coty, en varias ocasiones han chocado frontalmente. Ambas participantes tienen un temperamento fuerte y no dudan en marcar su territorio. Aunque no hubo gritos ni grandes peleas, Juliana apeló a los sentimientos de su rival y tocó su punto más débil.

Furia dejó una imagen para Coty en su cama: una fotografía de Romina, Julieta y Daniela, principales contrincantes de la concursante en la edición anterior, junto a su cocodrilo favorito. Esta acción alarmó a toda la casa y generó un gran revuelo.

Al salir del cuarto de las mujeres e ingresar al de los hombres, Furia exclamó: "¡Se repica!, ¡Se repica!, amigo", revelando el mensaje que le había dejado a Coty. Esta acción mantuvo en vilo a todos los participantes de Gran Hermano.

La reacción de Coty al ver la imagen fue de sorpresa y desconcierto. Al preguntar quién había dejado la fotografía, Zoe señaló a Furia. Aunque la situación pareció calmarse, la tensión entre Juliana y Coty sigue en aumento, prometiendo más enfrentamientos y emociones en la casa de Gran Hermano.