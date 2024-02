La Policía de Chaco realizó un desopilante video en las redes en donde detuvieron a "El Ñery", un conocido tiktoker de la provincia para contarle a los hinchas cómo es el procedimiento para entrar a la cancha.



El domingo pasado, el Club Atlético Chaco For Ever se enfrentó contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en un partido que terminó 1 a 1. Antes de que las puertas del estadio se abrieran, la Policía de Chaco hizo un vídeo para contarle a los hinchas qué se puede y qué no ingresar al estadio.



De esta manera, los uniformados hicieron una divertida campaña de concientización en sus redes sociales, donde el humorista José Ernst, con su personaje "El Ñery", intentó ingresar al estadio con varios elementos prohibidos.



El humorista fue hasta la boletería a hacer unas preguntas y terminó hablando con los efectivos para saber qué podía ingresar. Debido a que llevaba varios elementos no permitidos, no lo dejaron entrar a ver el partido.

El video tuvo el objetivo de informar a los hinchas sobre las condiciones y restricciones que debían cumplir para acceder al evento deportivo. La filmación se hizo viral y alcanzó miles de reproducciones.