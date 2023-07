La pelea de exhibición de este domingo entre los estadounidenses Floyd Mayweather Jr. y John Gotti III terminó en una trifulca en el ‘ring’ y en las gradas luego de que el referí suspendiera el combate. Aquí te mostramos los impactantes videos del momento

El caos se desató luego de que el referí suspendiera el encuentro en el sexto asalto ante los continuos insultos de John Gotti III a su rival Mayweather.

Entre el quinto y sexto ’round’ de la pelea pactada a ocho asaltos en el FLA Live Arena de Sunrise, Florida, el juez Kenny Bayless le advirtió a John Gotti III, nieto de John Gotti, famoso jefe de la mafia neoyorquina Gambino, que detendría la pelea si continuaba insultado a su rival por la frustración de ir perdiendo en las tarjetas.

El luchador de la MMA de 30 años no cambió su actitud, de manera que Bayless cumplió lo prometido y suspendió el combate. La decisión provocó la ira de Gotti, que intentó atacar a Mayweather, quien a su vez respondió a las agresiones.

Las esquinas de ambos peleadores al principio intentaron calmar la situación, pero terminaron uniéndose a la batalla campal. Incluso personas ajenas al evento invadieron el cuadrilátero y se sumaron a la trifulca. Los golpes, empujones, amenazas y caos en general se prolongaron durante varios minutos arriba del entarimado y se extendieron a las gradas.

John Gotti's crew kicks the shit out of Floyd Mayweather's crew back stage following the fight last night??? pic.twitter.com/UcAGt8m0wu

— The NPC Show (@TheNPCShow) June 12, 2023