Los Angeles, California.- La temporada 2024 de la NFL aún no comienza, pero ya ha brindado un momento inolvidable... y no por las jugadas en el campo. En el partido de pretemporada entre los Chargers y Rams, un intento de propuesta de matrimonio se convirtió en el centro de atención, pero no de la manera que el protagonista había imaginado.

Durante el partido, una pareja fue captada por la Kiss Cam del SoFi Stadium. El hombre, aficionado de los Rams, y la mujer, de los Chargers, estaban en el punto de mira de la cámara cuando él decidió dar el gran paso. Sacó un anillo de su bolsa, se arrodilló en el pasillo y, con el corazón en la mano, le pidió matrimonio a su novia.

Sin embargo, el romántico gesto no salió como esperaba. La chica, visiblemente incómoda, trató de impedir la propuesta, pero ya era demasiado tarde. Su respuesta fue un claro “no”, y el anillo nunca llegó a su dedo.

Pero la mala suerte no terminó ahí. Justo cuando el joven se levantaba, otra aficionada tropezó en las escaleras y, en una desafortunada coincidencia, volcó sus nachos con queso y bebida sobre él. La combinación de rechazo y accidente dejó al chico con un amargo recuerdo y, sin saber a quién reclamar, optó por moverse de su lugar.

Al menos el joven pudo consolarse con la victoria de los Rams por 13-9 sobre los Chargers, antes del inicio oficial de la temporada NFL el próximo 5 de septiembre. Sin duda, un preestreno para recordar... por todas las razones equivocadas.