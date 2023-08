Dos empleados municipales de la localidad de Centenario, Neuquén, vieron cómo los ocupantes de una camioneta llevaban a una perra colgando en la parte trasera.

Los siguieron por varias cuadras porque no detenían la marcha del rodado. Y toda la secuencia quedó grabada.

"Grabalo, grabalo. Lleva a un perro colgando. No frena. Eh capo, desde allá vienen con el perro colgando. Hace no sé cuánto que los venimos siguiendo con el perro colgando. No viejo, no puede ser que no vean para atrás. Viene colgado el perro, hermano", le dijo uno de los testigos indignado.

Puede interesarte

Según denunciaron los vecinos, los trabajadores que iban a bordo de la camioneta dijeron que no se dieron cuenta. El conductor al bajarse se reía. Su compañero puso cara de sorprendido.

A un costado yacía el animal, inmóvil. Parecía muerta. Pero los empleados municipales que denunciaron la situación le hicieron reanimación cardiopulmonar hasta que la víctima dio señales de vida.

"Ya estaba casi muerta. La desataron y volvió a moverse cuando le hicieron RCP. Pero la tuvieron que llevar a una veterinaria porque estaba muy lastimada. Aparentemente, su cuerpo venía rozando con las chapas de la camioneta. Una pena, ya se hizo la denuncia en la Fiscalía y en Control Canino de la Municipalidad", expresó Maru Cerda, la mamá de uno de los trabajadores municipales que fue testigo del hecho.

Le pareció indignante, además, que el conductor se haya bajado de la camioneta riéndose. "Muy irónico", advirtió.

Ley de Maltrato Animal

La Ley 14346 reprime con prisión de 15 días a un año a las personas que cometen malos tratos o actos de crueldad a los animales. Por estos hechos interviene la Fiscalía.

Todas las conductas están tipificadas en dos artículos de dicha norma. Uno de ellos considera acto de crueldad "lastimar y arrollar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de perversidad".