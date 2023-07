Un número que varía según la fuente consultada, pero que supera las 200 familias, mantiene la toma de tierras en la zona oeste de Reconquista. Desde hace exactamente una semana, cuando 60 vecinos con necesidades habitacionales insatisfechas decidieron usurpar terrenos en la zona sur del barrio Virgen de Guadalupe, la cantidad de ocupas se fue elevando sin solución de continuidad.

Resistiendo estoicamente el viento sur glacial, la tenaz llovizna y las denuncias en su contra realizadas por el municipio para que cese el estado antijurídico en el que se encuentran, hombres y mujeres -con niños y niñas- no dan el brazo a torcer y prometen quedarse allí hasta que alguien les dé una respuesta. Sus consignas fueron resumidas en carteles instalados en el acceso el lugar: “No nos vamos a ir”, “hay familias sin techo”, “de acá no nos movemos, sin respuesta no hay voto”. Son defendidas desde refugios montados con palos y plásticos negros que se erigen a modo de protesta en medio del descampado.

A raíz de la situación límite que se vive, en la tarde del martes tuvo lugar una reunión de mediación de la que participó un grupo de aproximadamente 30 personas -representantes del resto-, el fiscal regional Rubén Martínez y el fiscal adjunto Nicolás Maglier; Nicolás Sandrigo, secretario municipal de Control Público y funcionarios del gobierno local; más el director de Organismo de Investigación del MPA, Rolando Galfrascoli y el jefe de la Unidad Regional IX de Policía, director general Julio Lucero.

“La reunión es una obligación por el tema del protocolo. Hay que hacer, primero de todo, una mediación, que es la que se hizo. Tratar de acercar las partes, que es lo que se pudo acercar. Se le dio intervención a la Secretaría de la Niñez, a Tierra y Vivienda, al municipio, fiscalía, policía y la parte mediadora”, explicó una fuente de la investigación en curso a Norte24.



Sin acuerdo

A pesar de los esfuerzos de los funcionarios, no se pudo arribar a un acuerdo. Una de las protagonistas de las tomas, que ofició de vocera de sus pares, aseguró que continuarán con la usurpación del terreno ubicado en Calle 70 y Lisandro de la Torre, del barrio Guadalupe, hasta obtener una respuesta favorable a su situación. El predio tomado es el mismo que había sido desalojado el año pasado, se trata de un solar de uno 400 por 200 metros de superficie.

“No se llegó a ningún acuerdo, así que lo que manifestó el fiscal después de la reunión, el fiscal regional habló con la gente y la gente le dijo directamente que no se va a ir. Y si los obligan a salir de ahí se van a ir a otro lado”, confió un funcionario al término del encuentro, y analizó que “a la fiscalía, habiendo hecho la primera reunión, ya no le queda mucho margen como para que declare el cese de la acción antijurídica, sería de la usurpación, o sea la orden de desalojo”.

De acuerdo a su visión, dijo que “no hay posibilidad de solucionar esto de otra manera que no sea o se van o los sacan. ¿Por qué? Porque necesitan sí o sí los terrenos para urbanizar, porque ya la Nación mandó la plata, se tiene que urbanizar todo eso, y esos son planes sociales, o sea, son para ellos, pero lo tienen que hacer con los servicios, o sea, el agua, luz, gas, cloacas. Bueno, una vez que esté instalado, recién ahí se hace esto, un proyecto que fue iniciado acá en el municipio para ellos”.

“Y no hay forma de cambiar eso porque eso ya está aprobado desde la Nación. Así que no queda otra que pedir el desalojo de esta gente, si es que no se quieren ir por otros medios, aparte no hay otros terrenos que pueda disponer el municipio, no tienen más”, reveló.