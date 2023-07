Ocurrió el domingo 16 de julio, en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas, y Obligatorias.

Se aproximaba el cierre de la jornada electoral, cuando los votantes de la escuela Lourdes de la ciudad de Avellaneda quedaron sorprendidos al ver que ingresaba el «Hombre Araña» para emitir su sufragio. Automáticamente los flashes se activaron para registrar el momento.

Germán marcó el dato de color, ha sido el comentario de todos, «salí en todas las redes, en Twitter, en Instagram, por todos lados», dijo el hombre, al tiempo que explicó cuál fue la idea. «Fui a votar de esa manera porque una estaba armando un nuevo show y unos nuevos personajes. Me colgué, se me hizo tarde, se me hicieron a las 5 (de la tarde). Me empecé a preparar para ir a un cumple justamente a las 6 de la tarde y llegué 17.55 a la mesa, ya disfrazado, y ahí me fui al cumple directo».

El hombre tiene 42 años, es papá de dos niños y estudiante de abogacía; contó que es la primera vez que vota de esta forma, y que cuando ingresó al cuarto donde esta el box de votación, debió sacarse la máscara, «donde voy, la mayoría de las veces voy así para divertir a los chicos, para que los chicos se saquen fotos. Así que no fue una burla ni va a ser una burla nunca. Es un trabajo nada más», subrayó.

También sostuvo que en la mesa donde emitió su voto las autoridades «se sacaron fotos, se sacó foto uno de los fiscales generales que estaba ahí también fiscalizando y otros chicos de otras mesas. Hay una chica que hace un video, que creo que es el video que salió por Twitter, por todos lados».



¿Por qué ese personaje?

Todo comenzó en el 2018, por un llamado del jardín al que concurre el hijo de Germán y en una reunión de padres le propusieron hacer algún personaje de superhéroe, debido a que iban a hacer un acto, alusión a San Martín (héroe de la patria).

«Ellos querían que los chicos entiendan lo que era un héroe, pero iban a poner primero los superhéroes. Así que la seño dijo: ‘yo llamo, que venga un héroe’, y ahí ingresaba yo con otros papás vestidos de superhéroes y ahí armé un traje medio improvisado, entré y fue todo un furor porque lo armé bastante bien parece» narró.

Y agregó que «ahí la seño me dijo que no es el superhéroe que estamos llamando, pero usted salva a la gente. Después fui a dos cumpleaños más y ya me empezaron a llamar, de ahí comencé a hacer el trabajo».