Preocupación en Boca
Video: Miguel Ángel Russo fue internado nuevamente por precaución médica
El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, debió ser internado nuevamente este lunes en el sanatorio Fleni, luego de que los médicos detectaran un cuadro de deshidratación y debilidad durante los chequeos médicos que se estaba realizando.
El director técnico, de 68 años y oriundo de Lanús, había asistido a la clínica aprovechando la jornada libre del plantel tras el empate 2 a 2 frente a Central Córdoba. Según se informó, los especialistas le indicaron una serie de estudios adicionales para determinar si seguirá internado o podrá ser dado de alta en el transcurso del día.
“Los médicos del sanatorio Fleni encontraron al experimentado director técnico deshidratado y débil, a 20 días de que le sucediese el mismo episodio por el que también fue hospitalizado”, señalaron fuentes médicas.
Antecedente reciente de internación
El pasado martes 2 de septiembre, luego de la victoria por 2 a 0 de Boca sobre Aldosivi en Mar del Plata, Russo también se había presentado en el Fleni para realizarse controles médicos de rutina.
En esa oportunidad, tras superar tomografías, resonancias y análisis de sangre, se le detectó en un estudio de orina una infección urinaria. Como medida preventiva, los médicos decidieron mantenerlo en observación y administrarle antibióticos e hidratación por suero.
La primera indicación fue que permaneciera durante gran parte del día en el centro médico, pero finalmente se resolvió su internación por precaución.
Evolución y recuperación
Durante esa internación, a Russo se le aplicó un tratamiento de hidratación con suero y antibióticos para acelerar su recuperación.
Luego de permanecer tres días bajo cuidado médico, el entrenador fue dado de alta el viernes 5 de septiembre, tras una evolución favorable.
Ahora, con este nuevo episodio de deshidratación, los médicos evaluarán su evolución para definir si el entrenador puede regresar a su domicilio o si permanecerá hospitalizado unos días más.