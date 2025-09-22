El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, debió ser internado nuevamente este lunes en el sanatorio Fleni, luego de que los médicos detectaran un cuadro de deshidratación y debilidad durante los chequeos médicos que se estaba realizando.

El director técnico, de 68 años y oriundo de Lanús, había asistido a la clínica aprovechando la jornada libre del plantel tras el empate 2 a 2 frente a Central Córdoba. Según se informó, los especialistas le indicaron una serie de estudios adicionales para determinar si seguirá internado o podrá ser dado de alta en el transcurso del día.

“Los médicos del sanatorio Fleni encontraron al experimentado director técnico deshidratado y débil, a 20 días de que le sucediese el mismo episodio por el que también fue hospitalizado”, señalaron fuentes médicas.

Los motivos de los chequeos de Miguel Ángel Russo son deshidratación y algunos niveles de bilirrubina altos.@marcosbonocore sobre la salud del DT de Boca#PelotaParada pic.twitter.com/a6q36N9oQe — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 22, 2025

Antecedente reciente de internación

El pasado martes 2 de septiembre, luego de la victoria por 2 a 0 de Boca sobre Aldosivi en Mar del Plata, Russo también se había presentado en el Fleni para realizarse controles médicos de rutina.

En esa oportunidad, tras superar tomografías, resonancias y análisis de sangre, se le detectó en un estudio de orina una infección urinaria. Como medida preventiva, los médicos decidieron mantenerlo en observación y administrarle antibióticos e hidratación por suero.

La primera indicación fue que permaneciera durante gran parte del día en el centro médico, pero finalmente se resolvió su internación por precaución.

Evolución y recuperación

Durante esa internación, a Russo se le aplicó un tratamiento de hidratación con suero y antibióticos para acelerar su recuperación.

Luego de permanecer tres días bajo cuidado médico, el entrenador fue dado de alta el viernes 5 de septiembre, tras una evolución favorable.

Ahora, con este nuevo episodio de deshidratación, los médicos evaluarán su evolución para definir si el entrenador puede regresar a su domicilio o si permanecerá hospitalizado unos días más.