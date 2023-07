Un empresario que fue a retirar ocho millones de pesos de un banco ubicado en la esquina de Santa Fe y Sarmiento fue víctima de una salidera. Según quedó grabado por las cámaras de videovigilancia de su propia compañía, ni bien estacionó en la puerta de la fábrica de Ayacucho al 3700 fue emboscado por motochorros que rompieron los vidrios y se llevaron el bolso con el dinero.

El asalto ocurrió en el mediodía de este miércoles, cuando la víctima se dirigió con la plata hasta su empresa. En el video se ve con claridad que al estacionar su vehículo lo persiguen dos motos con dos ocupantes. Quienes iban como acompañantes se bajaron y golpearon los cristales, sustrajeron el bolso y huyeron.

“Se ve que me siguieron desde el banco. No llegué a estacionar la camioneta que escuché los golpes en todos los vidrios. No me pidieron la billetera ni el celular. Fueron 15 segundos. Los golpes los hicieron con las armas, a culatazos”, dijo el empresario en diálogo con Radio 2.

La víctima comentó que es la primera vez que le roban. “Me decían «Dame el bolso con la plata, dame el bolso con la plata»”, enfatizó para sostener que alguien lo “vendió” para sufrir la salidera bancaria.