El rapero estadounidense Big Pokey murió la noche de este domingo 18 de junio de 2023. La tragedia tuvo lugar en un bar en Beaumont, en el estado de Texas, durante un concierto. Asistentes lograron capturar el preciso momento en que el músico colapsa en el escenario.

En medio del show, el rapero se desmayó en el escenario, según ha confirmado su equipo y admitieron que escucharon sus últimas palabras a través del micrófono y que al principio pensaron que no era algo grave, pero al ver que no respondía comenzó la alerta entre todos.

Tras ver que Milton Powell, el nombre verdadero de Big Pokey, no respondía, el personal del bar llamó a emergencias para que llegara una ambulancia, pero, lamentablemente, ya era demasiado tarde y los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Su equipo ha querido confirmar la triste noticia y mostrar sus condolencias. Se han pronunciado a través de un comunicado con estas palabras: “Con mucha tristeza compartimos la noticia de la muerte de nuestro querido Milton ‘Big Pokey’ Powell”.

IMÁGENES SENSIBLES

A través de redes sociales, la familia explicó que en los próximos días publicarán información sobre su despedida y cómo el público y sus fans podrán mostrar sus condolencias.

Su equipo no ha sido el único en pronunciarse, a la muerte del rapero también ha reaccionado el alcalde de Houston a través de un mensaje en Twitter en el que ha expresado sus condolencias a la familia y amigos del rapero.

Otros de sus amigos y compañeros de profesión también han querido homenajearle, en este caso el rapero Bun B escribió lo siguiente “La montaña discreta y humilde de un hombre que se movía con honor y respeto. Era fácil de amar y difícil de odiar. Nunca habrá otro y echaremos mucho de menos, sensei. descansa en el cielo”.

Por último, el equipo de Big Pokey también ha compartido una declaración en nombre de la familia pidiendo privacidad. Hasta el momento se desconoce la causa de fallecimiento del cantante, por lo que piden que guardaran respeto a las teorías que surgen en redes sociales.

The City of Houston and I extend our prayers and condolences to our own Screwed Up Click legendary rapper #BigPokey family and friends.

Though many called him “low key”, his presence was larger than life in helping to catapult our hip hop scene nationally.

We are grateful. st pic.twitter.com/5VI7nAL2V2

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) June 18, 2023