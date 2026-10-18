Un trágico accidente ocurrió durante la celebración de una misa en la Parroquia del Perpetuo Socorro, ubicada en Guayaquil, Ecuador. El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari perdió la vida al ser golpeado por una cruz que se desprendió de la pared mientras oficiaba el rito de la Eucaristía.

Un sacerdote murió al caerle una cruz encima

El hecho fue registrado en una transmisión en vivo a través de Facebook, donde se escucharon los gritos de los fieles presentes en el templo. La estructura impactó directamente en la cabeza del presbítero, quien falleció en el lugar.

Tras el suceso, la Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado oficial confirmando el deceso del párroco:

Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria. La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz.

El sacerdote era miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732. Tras conocerse la noticia, cientos de fieles utilizaron las redes sociales para expresar su dolor y recordar la labor del religioso, destacando su bondad y cercanía con la comunidad.