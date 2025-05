Luciana Elbusto decidió hablar públicamente luego de que se viralizaran supuestos chats íntimos que la vinculan con el periodista Diego Brancatelli. A través de un video publicado en sus redes sociales, la periodista negó rotundamente la veracidad de los mensajes y aseguró haber sido víctima de un intento de hackeo.

🔴 Luciana Elbusto rompió el silencio sobre los chats filtrados con Brancatelli: “Me habló su mujer” pic.twitter.com/avZwEvMZ6Q — Paparazzi (@PaparazziRevis) May 6, 2025

“Los chats con Brancatelli no son reales, es mentira”, afirmó Elbusto, visiblemente molesta por la situación. Contó que ya puso el caso en manos del abogado Juan Pablo Fioribello, especializado en temas de inteligencia y seguridad informática. “Tengo miedo a que me hackeen, de hecho siento que ya lo hicieron, perdí el acceso a varias cosas”, reveló.

La polémica surgió tras una emisión de Viviana en Vivo, donde Yanina Latorre leyó al aire conversaciones subidas de tono entre Elbusto y Brancatelli. Según la panelista, los mensajes no habrían sido filtrados por un tercero, sino por la propia periodista. “Ella no tiene community manager. Ella habla mucho en sus trabajos y sus compañeros saben todo”, disparó Latorre.

En su descargo, Elbusto también explicó cómo se enteró del escándalo: “Estaba escribiendo unas notas para Paparazzi cuando me escribió Ángel de Brito y me preguntó por los chats. Pensé que era por una nota. Después mi productor me mandó una captura que estaba circulando en X. No quiero ni repetir las barbaridades que decía ese supuesto diálogo”.

La periodista afirmó que mantiene con Brancatelli una relación de amistad y sugirió que la operación mediática podría tener como objetivo perjudicarlo a él: “Yo no me quiero ver involucrada en nada más. Supongo que la finalidad es pegarle a Diego”.

Además, reveló que incluso habló con Cecilia Insinga, esposa de Brancatelli, quien —según dijo— “la dejó tranquila” tras una conversación privada. El escándalo, sin embargo, sigue creciendo en redes y en los medios.