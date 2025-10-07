Una cajera de un supermercado de origen chino estalló de furia al notar que una clienta había escondido productos entre sus prendas. Al llegar a la caja, la increpó, la agarró de los pelos y hasta le pegó con un palo para que devolviera todo lo que intentaba robar.

El insólito episodio ocurrió en Mar del Plata y quedó registrado en un video que un usuario compartió en TikTok. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron una fuerte polémica en redes sociales.

El hombre que publicó los clips también mostró el carrito de supermercado repleto de mercadería y aseguró que la mujer y su cómplice habían escondido todo debajo de sus polleras largas.

👉 @infowebnoti 📲 SEGUINOS y sé parte de nuestro crecimiento

━━━━━━━━━━━

🚨 CHINA A LOS PALAZOS CONTRA MECHERAS

En un supermercado chino de Mar del Plata, mecheras fueron apaleadas por los dueños al ser descubiertas.

🔴 Todos los días videos de la realidad sin filtro pic.twitter.com/GMsMnaDkRY — InfoWebNoticias (@infowebnoti) October 6, 2025

El hecho ocurrió en el barrio Centenario

Todo sucedió en un supermercado ubicado sobre la calle Alvarado al 5800, en el barrio Centenario de Mar del Plata. En las imágenes se observa cómo la cajera toma de los cabellos a la mujer mientras su acompañante permanece inmóvil, sin intervenir.

Según informó el usuario identificado como @elrey10yo, quien compartió fotos y videos de la secuencia, las mujeres habían ocultado entre sus ropas alimentos y productos de limpieza, con un valor total estimado en $143.300.

El video original acumuló más de 450 mil visualizaciones en pocas horas, junto a cientos de comentarios que cuestionaron la reacción de la empleada, señalando que actuó por fuera de la ley.

Puede interesarte

Repercusiones y debate en redes

Muchos usuarios repudiaron la violencia de la escena y sostuvieron que la trabajadora “debió llamar a la policía” en lugar de tomar justicia por mano propia. “Para eso está la policía, no tiene derecho a golpearla así”, escribió una internauta, mientras otro agregó: “No tenía que pegarle así”.

Por su parte, el autor del video se refirió a la viralización del caso y reflexionó sobre su rol como testigo. “La verdad me asombro del morbo de la sociedad. Si bien fui el autor del video, tengo que pedir disculpas por no haber hecho nada ante semejante locura”, expresó.