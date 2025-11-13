El individuo fue aprehendido gracias a un rápido accionar de las autoridades. Los agentes municipales del Laboratorio de Imágenes (LAIC) fueron cruciales en el seguimiento del sospechoso a través de las cámaras. A pesar del impacto, el malviviente se encuentra fuera de peligro.

En Tigre centro, un sujeto fue detenido luego de robar una bicicleta en plena vía pública. La tecnología del COT permitió su rastreo para reducirlo a las pocas cuadras. Los médicos del Sistema de Emergencia Tigre (SET) se hicieron presentes en el lugar del siniestro y asistieron a la víctima del robo.

El hecho ocurrió en horas de la tarde y comenzó en la intersección de Paseo Victorica y Colón, donde el sujeto sustrajo una bicicleta y fue impactado por el motovehículo: luego continuó su fuga a pie.

Agentes del COT y Policía de la Provincia de Buenos Aires, mediante el apoyo del personal municipal del LAIC, lograron detectar el sentido de la huida. Rastrearon al sujeto por las cámaras de monitoreo y lo detuvieron inmediatamente. Fue puesto a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.