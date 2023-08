En esta ocasión, el trapero fue protagonista de un desafortunado hecho, mientras se encontraba en plena realización de un challenge, en el que intentaba viralizar una nueva canción. Se trata de un baile característico del tema “Atorrante”, en el que participa su amigo Emanero.

Además, el santiagueño combinó zapateo, cuarteto, bolero al ritmo del tema que sacó con Ulises Bueno “Miénteme” el cantante pasaba de historia en historia mostrando su destreza.

Hay que decir que esto terminó de la peor manera para él, ya que la rutina de bailes, challenges y destreza, finalizaron abruptamente para dar paso a una historia en el que anunció una noticia poco agradable.

Rusherking salió a la calle a tirarse unos pasos y todo terminó como debía terminar: le robaron el celular (bah, eso es lo que él dijo). pic.twitter.com/rgz3gL5ruV — BLENDER (@estoesblender) August 16, 2023

“Me robaron el celular mientras hacemos los bailes”, escribió Rusherking sobre un fondo negro. Sin embargo, debemos recalcar que esto no impidió que el artista continuara subiendo contenido desdramatizando la situación y sin volver a referirse nuevamente a este hecho, del que muchos usuarios expresaron que se trataba de una malintencionada broma.

¿En qué situación sentimental se encuentra Rusherking?

Hace poco se lo vinculó con la influencer española Mar Lucas. Los rumores comenzaron cuando el cantante se mostró en una playa de España y muchos de sus seguidores descubrieron que la influencer había subido varias historias desde el mismo lugar.

En una entrevista, Mar Lucas respondió sobre los rumores y aseguró: “Somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya...”. La periodista quiso saber en ese momento por qué no había algo más a lo que Mar respondió: “De momento, somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho. Él me da muchos consejos en la música, lo admiro un montón y es un artista increíble”.

Por otra parte, el cronista de Carmen Barbieri consultó al artista argentino luego de una presentación “cómo está su corazón” y él lo tomó con humor. “Yo estoy perfecto”, señaló.

RUSHERKING REALIZÓ UN FUERTE DESCARGO EN SUS REDES SOCIALES

Hace unos días, el cantante Rusherking sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, al compartir un fuerte descargo por los comentarios negativos que recibe redes sociales.

“Me pone muy triste levantarme y leer comentarios tan ofensivos y destructivos hacia cualquier persona con total impunidad”, escribió el músico a través de sus historias.

Luego, el intérprete reflexionó: “Creo que estamos en el peor momento como sociedad, lastimando al de al lado sin saber verdaderamente qué siente esa persona”.