Una discusión de tránsito tuvo un desenlace insólito en una esquina de Neuquén capital. El conductor de un automóvil protagonizó un cruce con un motociclista, descendió de su vehículo para enfrentarlo y, por un descuido, terminó provocando un choque.

La secuencia ocurrió en la intersección de Sarmiento y Láinez, mientras ambos esperaban frente al semáforo. Tras un roce previo, el automovilista y el motociclista comenzaron a intercambiar reproches y bajaron de sus vehículos con intenciones de pelear.

El enfrentamiento no pasó inicialmente de las amenazas. Los dos hombres desistieron y el conductor regresó a su auto, avanzó algunos metros e ingresó en la bocacalle, como si estuviera dispuesto a retirarse del lugar.

Sin embargo, cambió de opinión, volvió a detenerse y descendió nuevamente para encarar al motociclista. En medio de la discusión, olvidó colocar el freno de mano y el automóvil comenzó a desplazarse solo hacia atrás.

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El vehículo terminó impactando contra otro auto que esperaba detrás. Luego del choque, el conductor realizó algunas señas, responsabilizó al motociclista por lo ocurrido y finalmente se retiró del lugar.