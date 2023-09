Una joven se volvió viral en las redes luego de compartir en Tik Tok la situación tragicómica que le sucedió cuando se quería hacer un piercing en la oreja.

“Todo comenzó queriéndome ir abrir unos aros. A la perforadora se le cayó el aro en mi oído”, colocó como descripción del video “popigutierrez”, y añadió: “Historia que se hizo anécdota y no tragedia”.

Puede interesarte

A su vez en el video publicado fue mostrando todo el proceso desde que el arito le ingresa a su oreja, y el trayecto cuando estaba llegando al Hospital para poder retirarlo, aunque en la primera revisión le aseguraron que había quedado “pegado al tímpano”.

Afortunadamente se lo pudieron retirar aunque varios lamentaron en las redes lo que le pasó: “Pero cuando yo misma me perforo me lo tapo con algodón no entiendo por qué no lo hicieron y eso que no soy experta”, “Espero que los del estudio se hayan hecho responsables”, “A mí me entró una polilla una vez, casi morí”, “A mí me sacaron una araña del oído”.