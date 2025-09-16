La postal se repite y el fastidio vecinal crece. En un edificio ubicado en inmediaciones de 25 de Mayo y Corrientes, pleno corazón de la ciudad de Santa Fe, un ladrón volvió a ingresar como "dueño y señor" durante la madrugada del martes. Forzó el blíndex de la entrada principal, caminó con absoluta calma hasta los pisos más altos y, tras revisar pasillos y puertas, terminó llevándose un monopatín eléctrico del piso 11.

El accionar delictivo quedó registrado por las cámaras de seguridad internas. En las imágenes se observa cómo el intruso llega, fuerza la cerradura, atraviesa el hall y hasta se da el lujo de quitarse la capucha, mostrando el rostro, mientras mantiene un cigarrillo encendido en la boca. Su andar relajado y la falta de obstáculos parecen evidenciar que la práctica no le resulta extraña.

Lo más llamativo para los residentes es que no es la primera vez. Apenas tres meses atrás, en ese mismo edificio, otro episodio de similares características terminó con el robo de una bicicleta nueva en la cochera. En aquella oportunidad, el delincuente —posiblemente el mismo— también forzó accesos, rompió el candado y se marchó sin ser visto.

Testimonio de los vecinos

Uno de los residentes, aún indignado, relató: "Esto pasó alrededor de las tres de la madrugada. Forzaron la puerta de vidrio, entraron y subieron hasta los pisos 11 y 12 revisando pasillos como si nada. Se llevaron un monopatín. La única seguridad que tenemos son las cámaras, pero prevención real no hay. La policía casi nunca pasa por acá".

La preocupación no es menor. El edificio está ubicado en una zona estratégica y con gran movimiento: a escasas cuadras de la Casa de Gobierno, de la Peatonal San Martín, junto a la Facultad de Ciencias Económicas y al lado de la escuela Sara Faisal. Pese a esto, los vecinos aseguran que el área queda desprotegida durante la noche y madrugada.

"Hace tres meses fue lo mismo. Se llevaron una bicicleta de un vecino que la había comprado hacía apenas una semana. La cortaron el candado y se la llevaron tranquilos. Ahora volvieron y parece que nadie los detiene", agregaron con resignación.

La secuencia pone de relieve un problema que se repite en edificios céntricos de Santa Fe: delincuentes que actúan con impunidad, sin custodia policial en zonas que deberían estar vigiladas, y vecinos que sienten que ni sus aportes en seguridad privada ni las cámaras logran frenar el flagelo.