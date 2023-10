Un motomensajero fue asaltado dos veces en menos de una hora, en Fortaleza.

También fue atropellado y obligado a quedarse en ropa interior en plena calle tras ser amenazado por un hombre armado con un cuchillo. Los dos robos se produjeron con una hora de diferencia.

En el primer episodio, en el barrio Antônio Bezerra, los delincuentes se llevaron una motocicleta, un celular, una mochila y el casco que el motociclista entregó al pasajero.

Aproximadamente una hora después, mientras regresaba a pie a su casa, otros delincuentes lo atropellaron, lo amenazaron con un cuchillo y lo dejaron solo en ropa interior.

En una entrevista con TV Verdes Mares, el conductor, que prefiere no identificarse, dice que buscó ayuda de personas cercanas a él y de las fuerzas de seguridad, pero no recibió respuesta.

"De repente apareció un chico armado con una pistola y anunció el robo. En ese robo se llevaron mi moto, uno de mis cascos, mi celular y mi mochila. Estaba desesperado", recordó.

"Por si fuera poco, tomé la calle Anário Braga a pie y, por segunda vez, me asaltaron, esta vez me atropellaron. Los ladrones me pidieron mi teléfono móvil y les expliqué "Ya no lo tenía porque ya me habían terminado de robar. No tenía nada para darles. Lo único que tenía era el otro casco que me sobró del primer robo", dijo.

El conductor también relató que presentó dolores durante todo el día, especialmente en la pierna impactada por el vehículo. Sin la moto evalúa cómo serán los próximos días, ya que la moto era su única fuente de ingresos.

"Tengo una lesión en la parte posterior de la pierna. No podía poner la pierna en el suelo, pero hoy mejoró. Ahora es difícil. Esa era mi única fuente de ingresos hace nueve meses y se acabó. Tendré que mirar otra cosa, no lo sé. No me detuve a pensar en lo que voy a hacer. No tuve tiempo para planificar. Esperando lo que va a pasar, viendo si aparece la moto. Tengo dos hijos que mantener", lamentó.

La Policía Civil informó en un comunicado que investiga los dos robos cometidos contra el conductor de la aplicación en los barrios Antônio Bezerra y Quintino Cunha. El departamento dijo que los dos incidentes fueron reportados a través de informes policiales.

Los distintos casos están a cargo del Distrito Policial 10 (DP) y de la Comisaría de Robo y Hurto de Vehículos (DRFVC), unidades que realizan registros para intentar identificar a los sospechosos.