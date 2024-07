Es indudable que cualquier movimiento de Donald Trump y Jake Paul se convierte en noticia, y su reciente encuentro no fue la excepción. Durante una de las numerosas fiestas republicanas celebradas en el país como parte de la campaña presidencial, Trump y Paul coincidieron y no dudaron en posar frente a frente, evocando la imagen de una previa de combate. Jake Paul comentó más tarde: "Tiene buena pose, mirada baja y no muestra el mentón".

Cabe recordar el conocido gusto de Trump por el show business, especialmente por su participación en la lucha libre estadounidense, siendo incluso miembro del Salón de la Fama de la WWE en la categoría de "celebridades".

Ambos, tanto Trump como Paul, son expertos en generar viralidad, apoyados por equipos de asesores que dominan el cómo, el cuándo y el dónde. Aunque no se espera un combate entre ellos, su breve enfrentamiento en la fiesta hizo estallar las redes sociales. Trump, en un momento político desafiante con Kamala Harris "poniéndolo contra las cuerdas", no dudó en mostrar su lado combativo, recordando momentos pasados en los que enfrentó situaciones adversas con determinación. Por su parte, Jake Paul, quien recientemente venció a Perry, mira con confianza hacia un posible enfrentamiento contra Mike Tyson en noviembre.

En una reciente edición del podcast "ImPaulsive" de Logan Paul, hermano de Jake, ambos discutieron sobre el intento de asesinato de Donald Trump. Logan le preguntó a Jake sobre el evento, a lo que respondió: "Es una de las cosas más locas que he visto en mi vida. Podría haber desencadenado una guerra civil, pero creo que Dios intervino y lo salvó.

Lo que no te mata te hace más fuerte, y estamos viendo hacia dónde se dirigen las cosas. No se trata de republicanos o demócratas, sino de cómo el actual gobierno nos está llevando al desastre. Dios tuvo que salvar a este tipo para guiarnos y hacer 'América grande otra vez'", concluyó. Logan añadió: "Vimos a Dios en acción ante nuestros ojos, es una locura".