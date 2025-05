En Argentina, un video en TikTok capturó la atención de miles de usuarios al mostrar a una mujer enseñando a su gato, Apolo, cómo bajar del techo. El clip, publicado por la cuenta @constelaciones.carosalas, acumula más de 123.100 reproducciones y 14.900 “me gusta”, convirtiéndose en un fenómeno viral en la plataforma.

El video muestra a la dueña de Apolo guiándolo con paciencia y determinación para que descienda del techo por sus propios medios. “Yo no voy a sacar ninguna escalera ni nada, que baje. ¿O sea, a ver, alguna vez se habrá subido y habrá bajado?“, se puede ver a un hombre decidido a no treparse para rescatarlo. Ahí, la dueña del animal no lo dudó: ”Apolo, no te van a bajar esta vez. Vas a tener que bajar solo”, le dijo.

Con estas palabras, la mujer buscaba que el gato recordara el camino que utilizó para subir y lo utilizara para bajar. La interacción entre la mujer y Apolo generó una ola de comentarios positivos en la publicación. Los usuarios expresaron su admiración por la inteligencia del gato y el amor de su dueña.

La dueña de Apolo utiliza un tono cariñoso y alentador para guiar al gato. “Vení. Yo te voy a enseñar porque por donde vos subiste te tenés que bajar. Vení, vení, Apolo, vení. Yo te voy a enseñar. Vení, te vas a caer. Vamos. Porque vos te has subido por ahí. ¿Cierto? Claro. Vos te subiste por ahí. Bueno, dale, entonces tenés que bajar”, le decía su dueña mientras el animal, temeroso intentaba seguir su voz.

Puede interesarte

El gato Apolo y su dueña protagonizan un entrañable video viral donde el felino desciende del techo solo siguiendo instrucciones (@constelaciones.carosalas)

Esta guía verbal fue efectiva, ya que Apolo finalmente logró descender siguiendo las instrucciones de su dueña. La publicación no tardó en hacerse viral con numerosos usuarios que compartieron su aprecio por la relación entre Apolo y su dueña.