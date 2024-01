El incidente tuvo lugar el sábado alrededor de las 17:15, durante la novena edición del "Encuentro del Cantor y la Mujer Campesina", que se llevaba a cabo en un predio turístico, cultural y deportivo cedido por el municipio local. El remolino impactó con mayor fuerza en el área de stands, donde se comercializaban productos y artesanías locales.

Según Daniel Jara, director de la radio municipal de Taquimilán, algunas personas resultaron heridas por las estructuras que fueron levantadas y arrojadas a una distancia considerable. Una mujer con su nieta sufrió traumatismos menores y fue trasladada al hospital de Chos Malal, donde se confirmó su buen estado de salud. Otros presentes también sufrieron lesiones menores y problemas de visión debido al polvo levantado por el remolino.

Además de los daños físicos, el fenómeno generó caos y aprovechamiento del desconcierto para cometer robos en el área afectada. En respuesta a la situación, la Municipalidad de Taquimilán, junto con la Policía, Bomberos y la asociación civil La Viciera (organizadora del evento), decidieron suspender la festividad en solidaridad con los afectados y para prevenir mayores daños.

Puede interesarte

El director de la radio municipal señaló que eventos de esta magnitud no son comunes en la región, aunque reconoció que el viento es una característica del clima patagónico. Este remolino, en particular, fue descrito como inusualmente intenso, siendo la primera vez que se registra algo así en la zona. Se destaca que para la jornada ya existía un alerta por viento en la provincia de Neuquén, que hasta ese momento no se había manifestado de manera significativa.