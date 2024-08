El influencer argentino Gerónimo Arias, conocido como Gero Arias, intentó realizar uno de sus sueños más arriesgados. El creador de contenido subió a sus redes sociales varios vídeos en los que muestra cómo fue su experiencia haciendo dominadas en un río lleno de cocodrilos.

Para realizar su meta, fue hasta el río Tárcoles en Costa Rica, conocido por estar lleno de cocodrilos. Su objetivo era hacer 238 flexiones, pero no lo consiguió, ya que la Policía le interrumpió y le pidió que subiera y dejara la "payasada". A pesar de ese contratiempo, aseguró que no se rendirá: "Voy a tener que volverlo a intentar desde cero".

Uno de los objetivos diarios de Arias es hacer cada día una dominada más que el día anterior. Sin embargo, en esta ocasión el joven arriesgó su vida. En el mismo clip se escucha a uno de sus amigos advirtiéndole de que "si cae, no hay oportunidad de que salga vivo".

"Hoy cumplo un sueño", escribió junto a una de sus publicaciones en las que se mostraba muy emocionado. Este desafío provocó que sus más de cuatro millones de seguidores se preocupasen y no tardasen en reaccionar. "Haz tu contenido, pero no arriesgues tanto tu vida", "No hagas eso, Gero", "Si caes, no quedará nada en menos de 30 segundos" son algunos de los comentarios.

A pesar de las críticas y las advertencias sobre su seguridad, Arias insistió en que disfruta realizando estos retos y destacó que no quiere que sus seguidores le imiten: "Que lo haga yo no significa que los incentive a intentarlo".

Además, quiso dejar claro que no va a dejar de hacerlo y que si lo hace es porque está seguro de que no se va a caer, ya que según él se prepara y entrena día a día para hacer este tipo de desafíos.