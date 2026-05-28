Escena impactante
Video: un toro suelto entró descontrolado a una peluquería y generó terror en Estambul
Tras escapar mientras era trasladado por su propietario en una zona cercana de Estambul, el animal comenzó a correr por distintas calles hasta ingresar repentinamente a una barbería.
Un toro descontrolado irrumpió en una barbería en Estambul, Turquía, generando un momento de tensión y pánico entre quienes se encontraban en el local.
Los hechos se registraron en el barrio de Eyüpsultan y fue captado por cámaras de seguridad de la barbería. El video rápidamente se hizo viral en redes sociales donde usuarios quedaron impresionados ante las imágenes.
Toro escapa y genera caos en Turquía
Tras escapar mientras era trasladado por su propietario en una zona cercana de Estambul, el animal comenzó a correr por distintas calles hasta ingresar repentinamente a una barbería.
Trabajadores y clientes que se encontraban en el negocio reaccionaron sorprendidos al observar al toro entrar de forma abrupta y entre la confusión y el caos la mayoría logro salir rápidamente del lugar.
Dentro del establecimiento, el toro derribó objetos y posteriormente se le ve salir de negocio, mientras que quienes no lograron salir permanecen incrédulos de la situación.
Tras una intensa persecución el animal fue capturado
Luego de salir del local, el toro continuó desplazándose a toda velocidad por diferentes vialidades de la ciudad, generando alarma entre peatones y automovilistas.
En otro video compartido en redes se observa una intensa persecución hasta que finalmente autoridades y equipos especializados consiguieron interceptar al toro y controlarlo en vía pública.
Medios internacionales señalaron que no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque sí importantes daños materiales.