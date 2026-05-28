Un toro descontrolado irrumpió en una barbería en Estambul, Turquía, generando un momento de tensión y pánico entre quienes se encontraban en el local.

Los hechos se registraron en el barrio de Eyüpsultan y fue captado por cámaras de seguridad de la barbería. El video rápidamente se hizo viral en redes sociales donde usuarios quedaron impresionados ante las imágenes.

Toro escapa y genera caos en Turquía

Tras escapar mientras era trasladado por su propietario en una zona cercana de Estambul, el animal comenzó a correr por distintas calles hasta ingresar repentinamente a una barbería.

Trabajadores y clientes que se encontraban en el negocio reaccionaron sorprendidos al observar al toro entrar de forma abrupta y entre la confusión y el caos la mayoría logro salir rápidamente del lugar.

🇹🇷🐂 Un toro se escapó de su dueño e irrumpió en una barbería de Estambul, Turquía, desatando escenas de caos y pánico dentro del local.



Tras una persecución caótica por la zona, el animal finalmente fue capturado por las autoridades. pic.twitter.com/U0bU8mXULy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 27, 2026

Dentro del establecimiento, el toro derribó objetos y posteriormente se le ve salir de negocio, mientras que quienes no lograron salir permanecen incrédulos de la situación.

Tras una intensa persecución el animal fue capturado

Luego de salir del local, el toro continuó desplazándose a toda velocidad por diferentes vialidades de la ciudad, generando alarma entre peatones y automovilistas.

En otro video compartido en redes se observa una intensa persecución hasta que finalmente autoridades y equipos especializados consiguieron interceptar al toro y controlarlo en vía pública.

🐂🇹🇷 Continuación de la historia:



Después de escaparse de su dueño y entrar en una barbería destrozándolo todo, el toro corrió como un loco por las calles, provocando una gran persecución hasta que finalmente fue capturado. pic.twitter.com/3skmL2sjUN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 27, 2026

Medios internacionales señalaron que no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque sí importantes daños materiales.